Taksim'deki patlama anı kamerada
İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi. Patlamada vatandaşların panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına da kapatıldı.
Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." demişti
Yerlikaya ikinci açılkamasında "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır…" dedi.
Patlamada vatandaşların panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.