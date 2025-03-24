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Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi

İstanbul'da Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup polis ekiplerine su şişesi ve havai fişek fırlattı. Polis gruba müdahale etti.

Kaynak: İHA
Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi - Resim: 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane’den Taksim'e yürümek istedi. B

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Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi - Resim: 2

ozdoğan Kemeri önünde bekleyen çevik kuvvet polisine su şişesi ve havai fişek atan gruba polis ekipleri müdahale etti.

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Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi - Resim: 3

Müdahalenin ardından grup ara sokaklara dağıldı.

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Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi - Resim: 4
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