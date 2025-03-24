Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi
İstanbul'da Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup polis ekiplerine su şişesi ve havai fişek fırlattı. Polis gruba müdahale etti.
Kaynak: İHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane’den Taksim'e yürümek istedi. B
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ozdoğan Kemeri önünde bekleyen çevik kuvvet polisine su şişesi ve havai fişek atan gruba polis ekipleri müdahale etti.
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Müdahalenin ardından grup ara sokaklara dağıldı.
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