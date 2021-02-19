Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı
Türkiye'de son 20 yılda zeytin ağacı sayısının 170 milyona, zeytinyağı üretiminin ise yıllık 250 bin tona kadar yükseldiğini söyleyen Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle koronavirüs döneminde talebin arttığı zeytinyağı için tağşiş uyarısı yaptı.
Pandemisi sürecinde, doğal ürünlere olan talep arttı. Talep artışı beraberinde ürünlerin taklit oranlarını da arttırdı. Zeytinyağının bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönünde açıklamalar ile birlikte, yıllardır üreticinin sıkıntısı olan zeytinyağı tağşişini de arttırdığı belirtiliyor. Zeytinyağında en çok kullanılan taklit yöntemleri olarak ise ucuz bitkisel yağların karışımlarının olduğu vurgulanıyor. Karışım yağlar olarak kanola, aspir, prina rafine yağı kullanılıyor.
Bu şekilde, tüccara 30 lira olan yağın maliyeti 10 liraya kadar düşürülüyor. Zeytin üreticisi ve Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, şu an için alınabilecek en uygun yağın 175 TL’nin altında olamayacağını açıklarken, üst limitlerin de 250 TL olmasını gerektiği belirtti.
SON 20 YILDA AĞAÇ SAYISI VE TÜKETİM ARTTI
Madra ve Kazdağları’nın belirli bir rakımında, denize bakan yüzünde dünyanın en iyi zeytin ve zeytinyağları üretildiğini belirten Mehmet Semerci, Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin halkın bilinçlenmesiyle önemli bir ivme kazandığını söyledi. Semerci, “Yıllık kişi başı tüketimde 0,75 litreden bugün 2 litreleri konuşur duruma geldik. Tabi son 20 yılda 100 milyon zeytin ağacı sayımız da 170 milyona çıktı. Bu insanımızın daha önemsediğini gösteriyor. Son 10 yıl içinde de Türkiye’deki genel üretimimiz 70-80 bin tondan 200-250 bin tona kadar çıktı. Bu yıl da rekolte 172 bin ton olarak açıklandı. Bu Türkiye’deki sıvı yağ tüketiminin küçük bir miktarıdır” dedi.