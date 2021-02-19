Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı

SON 20 YILDA AĞAÇ SAYISI VE TÜKETİM ARTTI

Madra ve Kazdağları’nın belirli bir rakımında, denize bakan yüzünde dünyanın en iyi zeytin ve zeytinyağları üretildiğini belirten Mehmet Semerci, Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin halkın bilinçlenmesiyle önemli bir ivme kazandığını söyledi. Semerci, “Yıllık kişi başı tüketimde 0,75 litreden bugün 2 litreleri konuşur duruma geldik. Tabi son 20 yılda 100 milyon zeytin ağacı sayımız da 170 milyona çıktı. Bu insanımızın daha önemsediğini gösteriyor. Son 10 yıl içinde de Türkiye’deki genel üretimimiz 70-80 bin tondan 200-250 bin tona kadar çıktı. Bu yıl da rekolte 172 bin ton olarak açıklandı. Bu Türkiye’deki sıvı yağ tüketiminin küçük bir miktarıdır” dedi.