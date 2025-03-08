Taleplere ürün yetiştiremiyor... 4 çocuk annesinin ders olacak azmi...

Hikayesini anlatan Cennet Kaya Uslu, "2010 yılında mantar işine başladım. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın(SYDV) desteğiyle oturduğum mahallede bir bodrum katında mantar işine başladım. Sevdiğim bir işi yapmak istiyordum. Hobimi mesleğe çevirmek istedim. Birçok sıkıntı yaşadım ve buna rağmen bırakmak istemedim. Çok küçük çapta üretmeye başlamıştım. Mantar işine başladığımda arabam yoktu. Ürettiğim mantarları Kalkancı Mahallesi'nden Saathane'ye kadar bebek arabası ile 2 yıl boyunca taşıdım. Şimdi tabii biraz daha geliştirdik. Şu an çok rahat bir şekilde götürebiliyorum ama o 2 yıllık süreç bana çok şey kattı. İstiridye, beyaz şapkalı ve kestane mantarı yapıyorum. Ticari amaçlı istiridye mantarı üretiyorum. Beyaz şapkalı mantar biraz iş gücü olarak fazla yoruyor. 4 çocuğum var ve eşimde Ordu'da öğretmenlik yapıyor. Burada yalnız olduğum için iş gücümü karşılamakta zorlanıyorum" dedi.