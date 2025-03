Taleplere ürün yetiştiremiyor... 4 çocuk annesinin ders olacak azmi...

İşe başlarken çok zorluklar çektiğini anlatan Uslu, "En büyük zorluk çevredeki kişilerin kadın olduğum için ‘yapamazsın, edemezsin' sözleriydi. Diğer şeyler bir şekilde aşılabiliyor ama çevreden olumsuz durumlara maruz kalmak biraz zor alışılabiliyor. Bunları aştım. Şu an 40 ton komposta üretim yapıyorum. Ürettiğim mantarları gördükçe, yerine ulaştırdıkça onlar bir anı olarak kalıyor. 'Olmaz, yapamazsın' diye hiçbir şey yok. İstedikten sonra her şey yapılabiliyor. Yeter ki adım atabilelim. Toplumun olumsuz sözlerine, baskılarına baş eğerek ben yapmam demeyelim. Kadın isterse her şeyi yapar" diye konuştu.