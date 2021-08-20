Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler
Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar vererek ''genel af'' ilan ettiğini duyuran Taliban, bu sefer polis şefi olduğu öğrenilen bir kişiyi infaz etti.
Afganistan'da Taliban dönemi vahşetle başladı, hem Kabil Havalimanı çevresinden hem de diğer şehirlerden gelen görüntülerle dünyanın kanı dondu.
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Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda. 20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan bir polis şefi militanlar tarafından infaz edildi.
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Bölgeyi ele geçirdikten sonra Taliban tarafından tutuklanan polis şifinin öldürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
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