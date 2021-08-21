Taliban bunu da yaptı! Kadınlara korkunç mesaj
Taliban’ın kontrol altına aldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğraflar tahrip edildi.
Afganistan`da Taliban`ın yeniden güç kazanarak yönetimi ele alması sonrası ülkedeki kadınlar, 20 yıllık mücadelenin ardından kazandıkları özgürlükleri kaybetmekten endişe ediyor.
Ülkedeki sokakların neredeyse erkeklere kaldığı bir dönemde, Afganistan`ın başkenti Kabil`deki Shar-e-Naw semtinde kadın resimlerinin bulunduğu bir güzellik salonunun cephesi sprey ile boyandı.
Dükkanlardan biri, gelinlik giymiş gülümseyen kadınların yüzlerini gösteren reklamların üstünü örtmek için dış duvarlarını badana yaptı.
Taliban'ın bu eylemlerinin Afgan kadınlara verilmiş korku dolu bir mesaj olduğu konusunda fikir birliğine varılırken örgütün son günlerde verdiği ılımlı mesajların ve kadınlarla ilgili olumlu söylemlerin aslında yalan olduğu da anlaşılmış oldu.