Taliban: ''Yaramaz kadınları evde tutacağız''
Afganistan'ın İçişleri Bakanı Vekili Sirajuddin Haqqani, ABD basınına verdiği röportajda kadınların eğitim ve çalışma haklarına değindi. Haqqani, ''yaramaz'' kadınları evde tutmaya devam edeceklerini söyledi.
Üst düzey bir Taliban yetkilisi, CNN'den Christiane Amanpour’la Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir röportaj gerçekleştirdi.
Afganistan'ın İçişleri Bakanı Vekili ve 2016'dan beri Taliban'ın eş başjan yardımcısı olan Sirajuddin Haqqani, kız çocuklarının orta okula geri dönmelerine izin verme taahhüdünü tekrarlayarak "yakında iyi haberler" geleceğini söyledi, ancak rejimin kadın haklarına yönelik kısıtlamalarını protesto eden kadınların evde kalacağını aktardı.
"YARAMAZ KADINLAR EVDE KALACAK"
Taliban Mart ayında, kız çocukların liseye devam edebileceklerine dair birçok açıklama yapmış ancak, bu vaadeni süresiz olarak ertelemişti.
Taliban yönetimi altında evlerini terk etmekten korktuklarını söyleyen Afgan kadınları hakkında soru sorulduğunda Haqqani, gülerek "Yaramaz kadınları evde tutuyoruz" yorumunu yaptı. Amanpour'un yorumunu netleştirmesi istedikten sonra, "Yaramaz kadınlar derken, mevcut hükümeti sorgulamak için başka taraflarca kontrol edilen kadınlara atıfta bulundum” dedi.
FBI TARAFINDAN ARANIYOR
Haqqani, yüzünü ilk kez halka göstermesinden sadece aylar sonra, bir Batılı medya kuruluşuyla yaptığı ilk kameralı röportajda konuştu. Haqqani şu anda FBI tarafından aranıyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" olarak sınıflandırılıyor. Kellesine 10 milyon dolar ödül var.
Haqqani'nin yardımcıları, röportajın ABD ve dünya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma çabası olduğunu söyledi.
Bununla birlikte Haqqani, kadınların eğitim ve çalışma haklarının Taliban'ın İslam hukuku ile "ulusal, kültürel ve geleneksel ilkeleriyle” sınırlı olacağını vurguladı.