Taliban'a karşı direnişin son kalesi: Pençşir
Dünya, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi sonrası gelişmeleri takip ederken, ülkenin kuzeyindeki Pençşir Vadisi'nin savaşçıları mücadeleye devam ediyor. Taliban'ın ele geçiremediği vilayet, 80'li yıllardan bu yana önce Sovyetlere, ardından Taliban'a karşı direndi. Öte yandan Pençşir Aslanı olarak bilinen Ahmet Şah Mesud'un oğlu da direniş çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan'dan kaçtığında ve Taliban, Kabil'i mücadele etmeden yalnızca bir günde ele geçirdiğinde, ülkenin uzun iç savaşı neredeyse bitmiş gibiydi.
Ancak birkaç saat içinde bir grup savaşçı ve politikacı kontrol altında olmayan ülkenin son köşesinden savaşacaklarına söz verdi.
(Haritada kırmızı alanlarda Taliban'ın konrolünde olan vilayetleri, sarı alan ise direnişin kalesi Pençşir'i gösteriyor.)
PENÇŞİR VADİSİ, 1980'LERDEN BU YANA TALİBAN'A KARŞI BİR DİRENİŞ KALESİ
Kabil'in kuzeyinde, Hindu Kush'ta bulunan Pençşir vadisi, önce 1980'lerde Sovyetlere, ardından 1990'larda Taliban'a karşı on yıllar boyunca bir direniş kalesiydi. Hala o yılların savaşlarından kalma paslanan tanklarla dolu.
Orada doğup savaşmak üzere eğitilen başkan yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'ın fiilen bir kenara attığı anayasaya göre kendisini “bekçi” devlet başkanı ilan ettikten sonra bu rolü tekrar üstleneceğine söz verdi.