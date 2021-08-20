Taliban'a karşı direnişin son kalesi: Pençşir

Ancak birkaç saat içinde bir grup savaşçı ve politikacı kontrol altında olmayan ülkenin son köşesinden savaşacaklarına söz verdi.

(Haritada kırmızı alanlarda Taliban'ın konrolünde olan vilayetleri, sarı alan ise direnişin kalesi Pençşir'i gösteriyor.)