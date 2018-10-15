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  3. 15 Ekim 2018 15:00

Talimat verildi, komandolar hazır

Talimat verildi, komandolar hazır

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra Fırat’ın doğusuna olası bir operasyon için tüm hazırlıklarını tamamlayan TSK unsurları, öncelikle, teröristleri Münbiç’ten süpürme ve hareket alanımızı genişletme harekatı başlatacak.

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Talimat verildi, komandolar hazır

Türkiye, 90 günlük süreyi hayli aşan Amerika ile Münbiç yol haritası kapsamında ilerlemeye devam edecek. İlk etapta devriye faaliyetiyle boşaltıldığından emin olunan bölgelerde güvenliğin sağlanması maksatlı askeri sevkiyat gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat’ın doğusu için de “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek talimatı verdi. Erdoğan’ın talimatı, olası operasyonu yapacak olan komandoların merkezinden vermesi de önemli bir mesaj taşıyor.

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Talimat verildi, komandolar hazır

KOMANDO AYARLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusu için, “Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz” demişti. Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna işaret ettiği yer önemli bir mesaj taşıyordu

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Talimat verildi, komandolar hazır

Erdoğan, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleri için kullandığı “bir gece ansızın” ifadesini, bölgeye komando harekatı yapacak olan birliğin merkezinden vererek bu konudaki kararlılığı vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nehrin doğusuna işaret etti ancak bu harekatın Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden başlatılacak bir genişletme harekatı olarak planlanması ağırlık kazanıyor.

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