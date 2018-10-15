Talimat verildi, komandolar hazır
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra Fırat’ın doğusuna olası bir operasyon için tüm hazırlıklarını tamamlayan TSK unsurları, öncelikle, teröristleri Münbiç’ten süpürme ve hareket alanımızı genişletme harekatı başlatacak.
Türkiye, 90 günlük süreyi hayli aşan Amerika ile Münbiç yol haritası kapsamında ilerlemeye devam edecek. İlk etapta devriye faaliyetiyle boşaltıldığından emin olunan bölgelerde güvenliğin sağlanması maksatlı askeri sevkiyat gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat’ın doğusu için de “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek talimatı verdi. Erdoğan’ın talimatı, olası operasyonu yapacak olan komandoların merkezinden vermesi de önemli bir mesaj taşıyor.
KOMANDO AYARLI MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusu için, “Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz” demişti. Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna işaret ettiği yer önemli bir mesaj taşıyordu
Erdoğan, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleri için kullandığı “bir gece ansızın” ifadesini, bölgeye komando harekatı yapacak olan birliğin merkezinden vererek bu konudaki kararlılığı vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nehrin doğusuna işaret etti ancak bu harekatın Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden başlatılacak bir genişletme harekatı olarak planlanması ağırlık kazanıyor.