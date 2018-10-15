Talimat verildi, komandolar hazır

Erdoğan, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleri için kullandığı “bir gece ansızın” ifadesini, bölgeye komando harekatı yapacak olan birliğin merkezinden vererek bu konudaki kararlılığı vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nehrin doğusuna işaret etti ancak bu harekatın Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden başlatılacak bir genişletme harekatı olarak planlanması ağırlık kazanıyor.