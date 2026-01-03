  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi!

Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni boş arazide ölü olarak bulundu.

Kaynak: DHA
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi - Resim: 1

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'boş arazide bir erkek cesedi var' ihbarı yapıldı.

1 / 4
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Enes A.'a ait olduğunu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi.

2 / 4
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi - Resim: 3

Enes A.yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise cesedin bir süredir boş arazide olduğu belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

3 / 4
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi - Resim: 4
4 / 4