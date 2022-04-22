Tam 100 metre: Dünyanın en uzun ahşap kulesi olacak

Kuleyi inşa edecek şirketten yapılan açıklamaya göre, kulenin dış cephesi, çevredeki eski binaların kırmızı çatıları ve sarı tuğlalarıyla uyumlu olarak, tozlu yeşil renkli ayrıntılarla birleştirilmiş koyu kırmızı ve sarı pişmiş toprak tuğlalarla kaplanacak.