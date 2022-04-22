Tam 100 metre: Dünyanın en uzun ahşap kulesi olacak
İsviçre’nin Winterthur şehri 100 metre uzunluğunda dünyanın en yüksek ahşap binasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
İsviçre’de, dünyanın en yüksek ahşap binasının inşa edileceği açıklandı.
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Rocket&Tigerli adı verilen projenin, biri 100 metre yüksekliğinde kule olmak üzere dört binadan oluşacağı belirtildi.
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Projenin, Zürih yakınlarında bulunan Winterthur şehrinde inşa edileceği aktarıldı.
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Kuleyi inşa edecek şirketten yapılan açıklamaya göre, kulenin dış cephesi, çevredeki eski binaların kırmızı çatıları ve sarı tuğlalarıyla uyumlu olarak, tozlu yeşil renkli ayrıntılarla birleştirilmiş koyu kırmızı ve sarı pişmiş toprak tuğlalarla kaplanacak.
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