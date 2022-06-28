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  4. Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı!

Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı!

Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtilen 101 yaşındaki Josef Schütz, Neuruppin Eyalet mahkemesince 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı! - Resim: 1

Euronews'te yer alan habere göre, mahkeme, Nazi Almanyası'nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak gardiyan Josef Schütz'e 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı Udo Lechtermann, 3 yıl toplama kampında görev yaptığı tespit edilen sanığın, insanların kitlesel olarak öldürülmesini isteyerek desteklediğini ifade etti.

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Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı! - Resim: 2

Josef Schütz, Ekim 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.

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Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı! - Resim: 3

Sanığın toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığa 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatları ise müvekkilinin beraatını istemişti.

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Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı! - Resim: 4

101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, sanığın ikamet ettiği Brandenburg kentindeki bir spor salonunda yapılmış ve duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.

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