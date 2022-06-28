Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı!

Euronews'te yer alan habere göre, mahkeme, Nazi Almanyası'nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak gardiyan Josef Schütz'e 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı Udo Lechtermann, 3 yıl toplama kampında görev yaptığı tespit edilen sanığın, insanların kitlesel olarak öldürülmesini isteyerek desteklediğini ifade etti.