Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı!
Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtilen 101 yaşındaki Josef Schütz, Neuruppin Eyalet mahkemesince 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Euronews'te yer alan habere göre, mahkeme, Nazi Almanyası'nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak gardiyan Josef Schütz'e 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı Udo Lechtermann, 3 yıl toplama kampında görev yaptığı tespit edilen sanığın, insanların kitlesel olarak öldürülmesini isteyerek desteklediğini ifade etti.
Josef Schütz, Ekim 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.
Sanığın toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığa 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatları ise müvekkilinin beraatını istemişti.
101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, sanığın ikamet ettiği Brandenburg kentindeki bir spor salonunda yapılmış ve duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.