Tam 12 yıl sonra Suriye'den Türkiye'ye geldi...

Suriye’nin başkenti Şam’dan İstanbul’a gerçekleştirilen uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA havacılık geliştirme direktörü Fırat Ocak, Suriye Hava Yolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer davetliler katıldı.