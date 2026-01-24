Tam 14 gündür kayıptı! Ormanda sağ sağlim bulundu

Ş.'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı.