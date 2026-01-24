Tam 14 gündür kayıptı! Ormanda sağ sağlim bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gündür kayıp olarak aranan klima tamircisi Ş.Ş. (43), ormandaki bir evde sağ olarak bulundu.
Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Ş.Ş., 10 Ocak'ta hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, çevrede yaptığı aramada Ş.'ye ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.Ş. için arama çalışma başlattı. Ş.'ye ait araç 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.
Ş.'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı.
ORMANDAKİ BİR EVDE BULUNDU
Ş., arama çalışmalarının 14'üncü gününde Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormandaki bir evde sağ olarak bulundu. Ş.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)