Tam 18 ay sonra yeniden çalan yüz yüze eğitim zili burada duyulmadı!

Aziziye ilçesinde üretimi yapılan patateslerin sökümü, yüzlerce kilometre uzaklıktan gelen tarım işçileri tarafından yapılıyor. Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte gelen kız çocukları da tarlada anne ve babalarına yardım ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile girdikleri tarlada sadece öğle yemeği molası vererek patates sökümü yapan aileler, mesai sonunda derme çatma evlerde yeni günü bekliyor. Tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri ise 100 lirada başlıyor.