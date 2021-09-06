Tam 18 ay sonra yeniden çalan yüz yüze eğitim zili burada duyulmadı!
Erzurum'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'dan tarım işçiliği yapan anne ve babalarıyla gelen çocuklar, okulların açılmasına rağmen tarlada patates topluyor.
Aziziye ilçesinde üretimi yapılan patateslerin sökümü, yüzlerce kilometre uzaklıktan gelen tarım işçileri tarafından yapılıyor. Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte gelen kız çocukları da tarlada anne ve babalarına yardım ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile girdikleri tarlada sadece öğle yemeği molası vererek patates sökümü yapan aileler, mesai sonunda derme çatma evlerde yeni günü bekliyor. Tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri ise 100 lirada başlıyor.
Bu yıl lise birinci sınıfa gidecek olan Rozalin Dizlek (14), "Bu yıl ilk kez çalışıyorum. Borcumuz var ondan buradayız. Lise bire gidiyorum. Okullar açılıyor ama galiba gidemeyeceğim. Patates bitene kadar buradayız.
Hem borçlarımız var hem de okul harçlığımı biriktirmek için çalışmak zorundayız. 8 kardeşiz dördümüz burada anne ve babamızla birlikte çalışıyoruz" dedi.
Geçen yıl da Erzurum'a geldiklerini söyleyen Rozalin’in babası Mahmut Dizlek, "Mevsimlik işçiyiz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geliyoruz. Genelde ailecek çalışıyoruz. Memleketimizden mayıs ayında çıktık.