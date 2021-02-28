Tam 2 bin yıllık 4 tekerlekli tören arabası bulundu

İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti. Bakanlık keşfi, ‘İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.