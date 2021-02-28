  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Şubat 2021 22:09

Tam 2 bin yıllık 4 tekerlekli tören arabası bulundu

İtalya’nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını ‘benzeri olmayan olağanüstü bir keşif’ olarak nitelendirdi.

Tam 2 bin yıllık 4 tekerlekli tören arabası bulundu

Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. 

1/ 13
Tam 2 bin yıllık 4 tekerlekli tören arabası bulundu

İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti. Bakanlık keşfi, ‘İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.

2/ 13
Tam 2 bin yıllık 4 tekerlekli tören arabası bulundu

BİR İLK Demir, bronz ve kalaydan yapılmış neredeyse mükemmel şekilde korunmuş dört tekerlekli araba, antik Pompei duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. 

3/ 13
Tam 2 bin yıllık 4 tekerlekli tören arabası bulundu

Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM