Tam 20 yıl sonra gerçek olan hayali için ''okumaya pek eğilimim yoktu'' dedi, kazancını açıkladı

Kısa sürede viral olan bu röportajın ardından tanınan Orhan, eğitim hayatına devam etmek yerine küçük yaşlarda başladığı kebapçılık mesleğine yöneldi. Babası tarafından bir ustanın yanına verilen Orhan, yıllar içinde kendini geliştirerek kebap ustası oldu. Gaziantep Kalesi'nin altındaki Tabakhane bölgesinde doğup büyüdüğünü belirten Orhan, çocuk yaşta çalışmaya başladığını ve okuldan sonra ustasına yardım ederek mesleği öğrendiğini ifade etti. Eğitim hayatını bırakmış olmasına rağmen pişman olmadığını dile getiren Orhan, gençlere ise eğitimlerini sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Mesleğini severek yaptığını belirten Orhan, şu anki hayatından memnun olduğunu ifade etti. Kebap ustası olarak çalışan Orhan, günlük ortalama 3 bin ila 3 bin 500 lira kazandığını, aylık gelirinin ise yaklaşık 90 bin lirayı bulduğunu söyledi. Sosyal medyada her yıl yeniden gündeme gelen röportajıyla ilgili de konuşan Orhan, gelen yorumların kendisini mutlu ettiğini ancak hiçbir zaman bu ilginin peşinden gitmediğini belirterek, "Her zaman işime odaklandım" dedi.