Tam 20 yıl sonra gerçek olan hayali için ''okumaya pek eğilimim yoktu'' dedi, kazancını açıkladı
2020 yılında henüz 7 yaşındayken LGS sınavı sonrası "Fen zaten beni bıraktı, yeter ben gidiyorum yemek yiyeceğim" sözleriyle tanınan Yunus Emre Orhan, aradan geçen 6 yılın ardından kebap ustası olarak ortaya çıktı. "Okumaya eğilimim yoktu, zanaat sahibi oldum" diyen ve şimdilerde 27 yaşındaki genç günlük 3 bin 3 bin 500 TL arasında kazancı olduğunu söyledi.
Yunus Emre Orhan, yıllar önce sınav çıkışı İhlas Haber Ajansı'na verdiği ve "Sınav çok kötüydü usta ya. İlk dönem zaten okula fazla gidemedim, gördüklerimizi de yapamadık. Hiçbir şey yok. İngilizceyi bıraktım, fen zaten beni bıraktı. Yapamadık, mağduruz, bekliyoruz. Covid önlemleri alınmıştı ama biraz sıkıntılıydı. Sosyal mesafe diyorlar ama arkadaşım arkamda oturuyor. Toplasan 10 santim yok. Ön tarafta kırmızı noktalarla 1,5 metre mesafe var ama arkada aynı düzen yoktu. Yeter ben gidiyorum artık, yemek yiyeceğim" ifadelerini kullandığı röportajla gündem olduğunu belirten ve sonrasında yaşananları anlattı.
Aradan geçen 6 yılın ardından tekrar ortaya çıkan Yunus Emre Orhan, liseyi dışardan bitirdikten sonra gündem olan esprili röportajında da vurguladığı gibi kebap ustası oldu.
Kısa sürede viral olan bu röportajın ardından tanınan Orhan, eğitim hayatına devam etmek yerine küçük yaşlarda başladığı kebapçılık mesleğine yöneldi. Babası tarafından bir ustanın yanına verilen Orhan, yıllar içinde kendini geliştirerek kebap ustası oldu. Gaziantep Kalesi'nin altındaki Tabakhane bölgesinde doğup büyüdüğünü belirten Orhan, çocuk yaşta çalışmaya başladığını ve okuldan sonra ustasına yardım ederek mesleği öğrendiğini ifade etti. Eğitim hayatını bırakmış olmasına rağmen pişman olmadığını dile getiren Orhan, gençlere ise eğitimlerini sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Mesleğini severek yaptığını belirten Orhan, şu anki hayatından memnun olduğunu ifade etti. Kebap ustası olarak çalışan Orhan, günlük ortalama 3 bin ila 3 bin 500 lira kazandığını, aylık gelirinin ise yaklaşık 90 bin lirayı bulduğunu söyledi. Sosyal medyada her yıl yeniden gündeme gelen röportajıyla ilgili de konuşan Orhan, gelen yorumların kendisini mutlu ettiğini ancak hiçbir zaman bu ilginin peşinden gitmediğini belirterek, "Her zaman işime odaklandım" dedi.