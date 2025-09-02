Tam 3 bin 291 parmak izini tespit edip, yüzlerce suçu aydınlattılar

Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli polis memuru Harun Uçan, “Bizim için en ufak bir ihtimalde dahi olay çözülebiliyor. En ufak detayları dahi ciddiye alıyoruz. Binde bir olarak yaklaşılan bir olay bile bizim için bir başarıdır. Bir şüphelinin ev, araba gibi girebileceği dokunma ihtimali olan, dokunmaya teşebbüs edebileceği dokunmamış olduğu yerleri dahi titizlikle inceliyoruz. Oralardan bulgu getirerek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.