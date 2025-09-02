Tam 3 bin 291 parmak izini tespit edip, yüzlerce suçu aydınlattılar
Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 2025 yılının ilk yarısında, 3 bin 291 başarılı parmak izi tespitiyle 1126 olayın 725’ini aydınlatarak Türkiye’de en çok olay aydınlatan iller arasında 2’nci sıraya yükseldi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında 1126 olayın 725’ini aydınlattı.
Ayrıca kendilerine ulaşan 11 bin 160 izin, 3 bin 291’inde başarılı parmak izi tespiti yaparak Türkiye’de en çok olay aydınlatan iller arasında İstanbul’un ardından 2’nci sıraya yerleşti.
4 bin 589 başarılı parmak izi tespitiyle İstanbul 1’inci sırada yer alırken, Konya 2’nci, İzmir 3 bin 110 ile 3’üncü, Gaziantep 2 bin 661 başarılı parmak izi tespitiyle ile 4’üncü oldu.
Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli polis memuru Harun Uçan, “Bizim için en ufak bir ihtimalde dahi olay çözülebiliyor. En ufak detayları dahi ciddiye alıyoruz. Binde bir olarak yaklaşılan bir olay bile bizim için bir başarıdır. Bir şüphelinin ev, araba gibi girebileceği dokunma ihtimali olan, dokunmaya teşebbüs edebileceği dokunmamış olduğu yerleri dahi titizlikle inceliyoruz. Oralardan bulgu getirerek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.