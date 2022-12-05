Tam 317 kilo ağırlığındaydı... Dünyanın en şişman kadını değişimiyle şaşırttı

SÜREKLİ HAZIR GIDALAR TÜKETİYORDU



Kilo problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı ilk zamanlarda sürekli olarak hazır gıdalar tükettiğini ifade eden Philips, “Ailem beni durduramıyordu. Sürekli olarak bir şeyler yemek istiyordum” dedi. Fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra sonunda gastrik baypass ameliyatı olmaya karar veren Philips, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 185 kiloya kadar düştü.