Tam 350 bin yıllık!

TABUN MAĞARASI, İLK OLARAK 1920'LERDE KEŞFEDİLDİ İsrail'in Hayfa kenti yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi. Yapılan kazılar, oradaki en az 500 bin yıl öncesine dayanan hominid (insanların ilk ve ilkel ataları) faaliyetlerini gösteriyor. Mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçaları, ayrıca ateşi kontrol eden insanlara dair en eski bulgularını içeriyor.