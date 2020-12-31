Tam 350 bin yıllık!
Bilim adamları bulunan bu aletin insan topluluklarında bugüne kadar yaşanan tarım, teknoloji, sosyal ve ekonomik süreçlerin nasıl değiştiğini anlamalarına olanak tanığını açıkladı.
Arkeologlar, yaklaşık 350 bin yıl öncesine dayanan, bileme veya kazıma için kullanılan tarihin bilinen en eski aletini bulduklarına açıkladı. Kuzey İsrail'deki Tabun Mağarası'nda bulunan yuvarlak taş, modern insan homo sapiensten en az 50 bin yıl öncesine dayanıyor.
Araştırmacılar, söz konusu aletin insanların ilk ataları tarafından 'hassas aşındırma' için kullanılmış olabileceğini söyledi, ancak tam olarak hangi amaç kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor.
TABUN MAĞARASI, İLK OLARAK 1920'LERDE KEŞFEDİLDİ İsrail'in Hayfa kenti yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi. Yapılan kazılar, oradaki en az 500 bin yıl öncesine dayanan hominid (insanların ilk ve ilkel ataları) faaliyetlerini gösteriyor. Mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçaları, ayrıca ateşi kontrol eden insanlara dair en eski bulgularını içeriyor.