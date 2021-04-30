Tam 5 bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu
Arkologlar Mısır'daki Nil Deltası'nda yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait 110 antik mezarı ortaya çıkardı. Keşifte insan ve bebek kalıntılarının yanı sıra antik Mısır'ın üç dönemine ışık tutan mobilyalar, süs eşyaları ve çeşitli vazolar ve çömlekler de bulundu.
Mısır'daki arkeologlar, Nil Deltası'nda yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait yetişkin ve çocukların kalıntılarını içeren 110 antik mezar ortaya çıkardı.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, aynı zamanda çömlek ve cenaze ekipmanı da içeren mezarların, Kahire'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusundaki Dakahlia eyaletindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında bulunduğunu açıkladı.
KEŞFEDİLEN EN ESKİMEZARLIK 8 BİN YIL ÖNCESİNE AİT
Bakanlık, 68 oval tabutu da içeren en eski mezarlıkların MÖ 6000 ile MÖ 3150 yılları arasındaki Hanedanlık Öncesi Mısır dönemine ait olduğuna ifade etti. Diğer mezarlarlık ise Neolitik çağdan ilk firavuna uzanan eski Mısır'ı kapsayan bölge ile MÖ 3 bin ve MÖ 1700 yıllarına tarihlendiği belirtildi.
Eski Eserler Yüksek Konseyi Mısır Eski Eserler Bölümü Başkanı Dr. Ayman Ashmawi, en eski tarihli 68 mezarın çömelme pozisyonunda gömülü insanları barındırdığını ve mezara gömülen insanların çoğunun, başları batıya bakacak şekilde sol taraflarına yatmaya bırakıldığınısöyledi.