Tam 5 bin yıllık çocuk mezarları bulundu
İngiltere'de Stonehenge'in 380 km güneyinde yer alan Agnes Burton kentinde üç çocuğun gömüldüğü bir mezar bulundu.
İngiltere'de tarihi bir keşif yapıldı. Çocukların aileleri tarafından duygusal anlamları olan nesneler ile birlikte gömüldüğü eski bir mezarlık alanının keşfi, British Museum tarafından bir yüzyıldan fazla bir süredir ülkedeki tarih öncesi sanatın 'en önemli' keşfi olarak nitelendirildi.
Söz konusu mezar, İngiltere’nin Doğu Yorkshire bölgesinde yer alan ve Stonhenge’a 380 km uzaklıkta bulunan Burton Agnes kentinde 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. 5 bin yıllık mezarda ayrıca, oyulmuş bir taş davul, bir tebeşir topu ve cilalı bir kemik iğne de bulundu.
Bununla birlikte, işlevsel bir müzik aletinden çok bir heykel ya da tılsım olarak üretilmiş gibi görünen davul, Stonehenge'in henüz yeni inşa edilmeye başlandığı bir döneme ait bilinen dört eşyadan biri olma özelliğine sahip.
British Museum'daki 'Stonehenge Dünyası' sergisinin küratörü Neil Wilkin, bunun son 150 yılda İngiltere'de bulunan 'en önemli' tarih öncesi sanat eseri olduğunu belirterek, “Burton Agnes mezarlığının keşfi son derece heyecan verici. Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu.