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Tam 51 yıldır yanıyordu; ''Dünya'daki cehennemin'' kapısı kapatılıyor

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ülkenin en dikkate değer ama cehennemi andıran manzarasına sahip olan Cehennem Kapısı'nın kapatılacağını açıkladı.

Tam 51 yıldır yanıyordu; ''Dünya'daki cehennemin'' kapısı kapatılıyor - Resim: 1

Başkent Aşkabat'ın 260 kilometre mesafesinde bulunan çöl krateri tam 51 yıldır yanıyor. Girilmesi zor olan Türkmenistan'a girebilmeyi bu nedenle pek çok turist istiyor.

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Tam 51 yıldır yanıyordu; ''Dünya'daki cehennemin'' kapısı kapatılıyor - Resim: 2

Krater, 1971 yılında bir gaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Gazın yayılmasını önlemek isteyen yetkililer kraterde ateş yaktı.

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Tam 51 yıldır yanıyordu; ''Dünya'daki cehennemin'' kapısı kapatılıyor - Resim: 3

Ateşin kendi kendine söneceği düşünülüyordu, ancak böyle bir şey olmadı. Daha önce de söndürme çalışmaları için birkaç küçük girişimde bulunulmuştu.

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Tam 51 yıldır yanıyordu; ''Dünya'daki cehennemin'' kapısı kapatılıyor - Resim: 4

51 yıldır aralıksız yanan 69 metre boyundaki krateri söndürmek için çalışmalara başlanacak.

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