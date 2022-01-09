Tam 51 yıldır yanıyordu; ''Dünya'daki cehennemin'' kapısı kapatılıyor
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ülkenin en dikkate değer ama cehennemi andıran manzarasına sahip olan Cehennem Kapısı'nın kapatılacağını açıkladı.
Başkent Aşkabat'ın 260 kilometre mesafesinde bulunan çöl krateri tam 51 yıldır yanıyor. Girilmesi zor olan Türkmenistan'a girebilmeyi bu nedenle pek çok turist istiyor.
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Krater, 1971 yılında bir gaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Gazın yayılmasını önlemek isteyen yetkililer kraterde ateş yaktı.
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Ateşin kendi kendine söneceği düşünülüyordu, ancak böyle bir şey olmadı. Daha önce de söndürme çalışmaları için birkaç küçük girişimde bulunulmuştu.
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51 yıldır aralıksız yanan 69 metre boyundaki krateri söndürmek için çalışmalara başlanacak.
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