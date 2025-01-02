Tam 540 milyon TL değerinde... 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller sonucunda, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek, detaylı bir inceleme başlatıldı.