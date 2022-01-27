Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri
Nefesinizin dahi neredeyse buz tuttuğu Yakutsk şehri, Kuzey Kutbu'na 450 km uzaklıkta Rusya'ya bağlı özel bir bölge olan Yakutistan'ın başkenti.
1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.
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Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.
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Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
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İnsanların kirpiklerine kadar buz tuttuğu şehirde 300 bin kişi yaşıyor.
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