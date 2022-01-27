  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri

Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri

Nefesinizin dahi neredeyse buz tuttuğu Yakutsk şehri, Kuzey Kutbu'na 450 km uzaklıkta Rusya'ya bağlı özel bir bölge olan Yakutistan'ın başkenti.

Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri - Resim: 1

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

1 / 17
Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri - Resim: 2

Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.

2 / 17
Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri - Resim: 3

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

3 / 17
Tam -71 derece! İşte nefesin dahi buz tuttuğu dünyanın en soğuk yeri - Resim: 4

İnsanların kirpiklerine kadar buz tuttuğu şehirde 300 bin kişi yaşıyor.

4 / 17