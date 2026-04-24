Tam 9 estetikle yüzünü değiştirmiş! Yıllarca hayalet gibi yaşayan firari böyle yakalandı
Bursa'da 2011 yılında işlediği tasarlayarak cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan A.K., 11 yıl süren kaçışın ardından yakalandı. Tanınmamak için 9 kez estetik operasyon geçiren ve kardeşinin kimliğini kullanan firari, İzmir'de bir işçi servisinde yakayı ele verdi.
Bursa’da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2011 yılında patronuyla birlikte bir kişiyi tasarlayarak öldüren A.K., olayın ardından izini kaybettirmeyi başarmıştı. Yargılama sonucunda hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen A.K., tam 11 yıl boyunca adeta bir "hayalet" gibi yaşadı.
Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu. Zaman içinde dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalışmaya başlayan A.K.'nın, en dikkat çeken hamlesi ise peşindekileri yanıltmak için tam 9 kez estetik ameliyat geçirmesi oldu. Yüz hatlarını değiştiren, burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen zanlı, adeta başka birine dönüştü.
Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri dosyayı kapatmadı. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada ekipler, en küçük detayı bile değerlendirerek iz sürmeye başladı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi, farklı şehirlerde elde edilen veriler karşılaştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, estetikle değişen yüzün ardındaki kişinin A.K. olduğu tespit edildi.
İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalıştığı belirlenen zanlı, ekipler tarafından günlerce adım adım izlendi. Sabah saatlerinde her gün aynı servisle işe gittiği belirlenen A.K. için operasyon düğmesine basıldı. Polis ekipleri, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına doğru anı bekledi ve servis aracında gerçekleştirdiği operasyonla firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı.