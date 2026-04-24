Tam 9 estetikle yüzünü değiştirmiş! Yıllarca hayalet gibi yaşayan firari böyle yakalandı

Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu. Zaman içinde dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalışmaya başlayan A.K.'nın, en dikkat çeken hamlesi ise peşindekileri yanıltmak için tam 9 kez estetik ameliyat geçirmesi oldu. Yüz hatlarını değiştiren, burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen zanlı, adeta başka birine dönüştü.