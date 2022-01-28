Tam 9 saat sürdü! Zonguldaklı aile Eskimo evi yaptı

Yağan bu kadar kara değecek bir şey yapmak istediklerini ifade eden Arzum Çelik Bekleviç, “Biz bu igloyu şu sebepten yaptık. Çocuklarımız evde sıkılmıştı. Ben 37 yaşındayım bu zamana kadar böyle bir kar yağışı hiç görmedim. Bu kara yakışan bir şey yapılmalıydı kardeşim iglo yapalım mı dediğinde karar verdik. Çocukların oyuncak kutularını kullanarak böyle bir şey inşa ettik. Amacımız eğlenmekti. Amacımıza ulaştık herkesi bekleriz. Toplam süresi 9 saat sürdü. Yaptıktan sonra ilk olarak bir kutlama yaptık. İçeriye girdik ve ziyafet yaptık. Bütün komşularımız geldi ve hayran kaldılar” şeklinde konuştu.