Tam -90 derece: İşte dünyanın en soğuk 10 yeri
Kutup bölgeleri dünyanın en soğuk coğrafyaları olarak bilinse de kıtaların iç kısımları da denize olan uzaklıkları nedeniyle soğuklarla uğraşıyor. İşte dünyanın en soğuk 10 bölgesi...
Kutup bölgeleri dünyanın en soğuk coğrafyaları olarak bilinse de kıtaların iç kısımları da denize olan uzaklıkları nedeniyle benzeri biçimde sert iklim koşullarına sahiptirler.
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Milliyet'ten İhsan Dindar'ın haberine göre, Pek çoğu yıl boyunca buzlarla kaplı olan bu bölgelerde hava sıcaklığı nadiren ya da çok kısa bir dönemde sıfırın üzerine çıkar.
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İşte dünyanın en kuzeyinden en güneyine ve kıtaların en iç kesimlerine kadar yeryüzünün en soğuk yerleri...
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Vostok, Antartika
Dünya üzerinde bilimsel araştırmalar için olanları hariç tutarsak insanların yaşamadığı tek kıta olan Antarktika aynı zamanda dünyanın en soğuk bölgesi. Kıtada bulanan Vostok, -90 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk bölgesi.
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