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Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 655 milyon TL olan 910 su kaplumbağası ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA
Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi - Resim: 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve X-Ray taramasına sevk edildi.

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Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi - Resim: 2

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk lirası olan 910 su kaplumbağası ele geçirildi.

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Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi - Resim: 3

Soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor. (DHA)

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Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi - Resim: 4
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