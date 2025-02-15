Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 655 milyon TL olan 910 su kaplumbağası ele geçirildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve X-Ray taramasına sevk edildi.
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Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk lirası olan 910 su kaplumbağası ele geçirildi.
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Soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor. (DHA)
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