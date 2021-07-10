Tam bir şifa deposu: Kakule bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor
Zencefiller ailesine mensup olan kakule bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. İlaç ve parfüm üretiminde kullanılan kakule bitkisi birçok hastalığa da iyi geliyor.
Baharat olarak kullanılan kakule, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yapraklarının ucundan elde edilen uçucu yağ, ilaç ve parfümlerin içeriğinde yer alır. Geniş bir fayda yelpazesine sahip olan kakule her derde şifa kaynağı oluyor! İşte kakulenin muhteşem faydaları…
AĞIZ KOKUSUNU ORTADAN KALDIRIR
Birkaç kakule çekirdeği çiğneyerek ağzınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Kakule antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kakule yağında bulunan sineol, güçlü bir antiseptiktir; kötü kokuya neden olan bakterileri öldürür. Sineol ayrıca diş çürüğüne neden olan bakteriyi öldürebilir.
SİNDİRİME YARAR SAĞLAR
Zencefil ailesinden gelen kakule baharatı, sindirime oldukça faydalıdır. Sindirim dengesini sağlar, karın ağrısını önler.
TANSİYONU DÜZENLER
Yüksek tansiyon probleminiz varsa kakule sizin için oldukça faydalı olabilir. Bir araştırma için 12 haftadan fazla kakule tozu kullanan katılımcıların tansiyonlarının düzeldiği görüldü.