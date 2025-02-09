Tam bitti derken geri dönüyor: İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yeni bir kar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin Tekirdağ'ın ve Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi ve salı günü için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.