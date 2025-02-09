Tam bitti derken geri dönüyor: İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin Tekirdağ'ın ve Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.