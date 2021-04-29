Tam kapanma başladı! Açık ve kapalı yerler, muaf olanlar... İşte tüm detaylar
Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 19:00 itibari ile başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceğini açıklamıştı. Herkes tam kapanmaya ilişkin detayları merak etmeye başladı.
TAM KAPANMA BAŞLADI
Saat 19.00 itibari ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma başladı. Tam kapanma ile ilgili sürece ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile paylaşıldı.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak. Aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari ve adli yaptırımlara konu edilecek.