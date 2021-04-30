Tam kapanma destek ödemelerinde neler var ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecine yönelik yeni destek paketini açıkladı. 3 haftalık tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından gözler destek paketlerine çevrilmişti. İşte yeni destek programı içeriği...
* Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek * İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 TL'lik nakdi yardımı 1100 lira oldu
* Emekli bayram ikramiyesi ödemesinin tutarı 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseldi * Memur maaşlarını 10 Mayıs'ta hesaplara yatacak
* Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı * TEZ KOOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflardan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TEZ KOOP tarafından bankaya ödendi
BŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecine yönelik yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır" dedi.