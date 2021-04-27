Tam kapanma öncesi Eminönü tıklım tıklım
Kabine Toplantısında alınan tam kapanma kararının ardından Eminönü Mısır Çarşısı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.
Açıklamanın ardından bugün İstanbul'un birçok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de yine Eminönü oldu.
Kapanma öncesi çok sayıda kişi alışveriş için akın akın Mısır Çarşısı'na geldi. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Tramvay durağı ve vapur iskelesi ile Galata Köprüsü de oldukça kalabalıktı.
"BUGÜN SATIŞLAR ÇOK İYİ, KURU KALABALIK YOK"
30 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, satışların iyi olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün çok hareketli burası. Gayet güzel bir kalabalık. Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı. Yasak Perşembe başlayacağı için bugünden yoğunluk var. Normalde Cuma günleri en yoğun gün olurdu. Şu an satış açısından çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.