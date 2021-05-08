Tam kapanmada inanılmaz kaza! 11 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yanındaki otomobile çarptıktan sonra savrulup, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçti. Ortalık savaş alanına döndü.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Balmumcu'da Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, hızla alt geçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi.
Geçemeyerek yan şeritte seyreden Hanifi A.'ın kullandığı otomobile yandan çarptı ve savrulup, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü. Fırlayan demir parçalarından biri metrobüsten çıkıp yürüyen bir kişiyi kolundan yaraladı. Kazada yaralana 4 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Otomobilin ilk çarptığı aracın sürücüsü Hanifi A., "Tünelin başlangıcına beraber girdik, o sol şeritteydi, ben sağ şeritte, süratle üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu, sonra hızını alamayarak karşı yola girdi. Onun önünde bir araç vardı, makas atarak önüme kırdı, yan taraftan vurdu, ondan sonra bariyerlere vurdu" dedi.
Kaza anında fırlayan demirlerden birinin arabasına isabet ettiği Melek D.ise, "Anlayamadım, birden bire bomba patladı sandım, başka bir şey hatırlamıyorum. Karşı şeritteydim, demirin geldiğini gördüm, kendimi attığımı hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.