Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı
Türkiye'de dün akşam itibariyle başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. Tam kapanma sonrası gündeme gelecek normalleşme planı hakkında detayları CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Bu çerçevede 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
YAVAŞ NORMALLEŞME GÜNDEMDE
Ülke genelinde tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceği yaşanacağı hakkında detayları CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu şekilde aktardı:
Normalleşme adımları ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda son iki bilim kurulunda bu konu gündeme geldi. Ancak detaylı bir şekilde ele alınmamıştı. Özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz seneki Haziran ayındaki gibi olmaması yönünde bir takım telkinlerde bulundu hocalar. Peki nasıl olacak. Bilim kurulu yetkililerinin olduğu toplantılarda ağır bir normalleşme sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor.