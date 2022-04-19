Tamamen kuruyan Tuz Gölü'nden sevindiren haber

Göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve yumurtlama alanı olan gölün eski görünümüne kavuşmasını mutluluk verici olduğunu belirten Ummaz, "Gölümüz tamamen kuruyarak çorak bir araziye dönmüştü. Bu yıl kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve karların erimesiyle göl, eski haline döndü ve göçmen kuşlar gelmeye başladı. İnşallah bahar yağmurlarıyla birlikte gölümüzün su seviyesi daha da yükselecek" dedi.