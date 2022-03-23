Tamamen yerli imkanlarla Türkiye'nin parmak izi tozu geliştirildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri, güvenlik güçlerinin suç mahallindeki parmak izlerinin tespitinde kullandığı parmak izi tozunu geliştirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Faiz, boyalar üzerine araştırma yaparken parmak izinin tespit edilmesi için kullanılan kimyasal maddeyi üretmek amacıyla çalışma başlattı.
RTEÜ`de yüksek lisans yapan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü`nde olay yeri inceleme uzmanı olarak görevli komiser yardımcısı Mehmet Ziya Hacımurtazaoğlu`nun tez çalışmasından da faydalanan Yaşar ve Faiz, Türkiye`de üretilmediği için yurt dışından ithal edilen parmak izi tozunu yerli imkanlarla geliştirdi.
Uluslararası alanda patent aldı
KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi`nin katkıları ve TÜBİTAK`ın da desteğiyle geliştirilen ürünün KTÜ adına, "Oluşan Vücut İzlerinin 4`-hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi" adıyla uluslararası alanda patenti alındı.
Ürünün, başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere ilgili kurumlarca temin edilmesi ve kullanılabilmesi adına ihaleyle satışa çıkarılan patent, Gençtürk Group şirketi tarafından satın alındı.