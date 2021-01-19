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  3. 19 Ocak 2021 09:25

Tamir edilmek istenilen tablet bomba gibi patladı

Bursa’nın İznik ilçesinde tamir edilmek istenilen tablet patladı. Patlama anı ile ardından çıkan alevler güvenlik kamerasına yansıdı.

Tamir edilmek istenilen tablet bomba gibi patladı

İznik ilçesi Beyler Mahalllesi Mustafa Doğan Sokak’taki teknik serviste yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; 

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Tamir edilmek istenilen tablet bomba gibi patladı

Teknisyen Enes Şahin'in tamir etmek istediği tablet, patladı. Patlamayla birlikte tablet alev aldı. 

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Tamir edilmek istenilen tablet bomba gibi patladı

Şahin, alevleri söndürmek istedi ancak montu yandı. Serviste bulunan müşteri ise yaşananları şaşkınlık içinde izledi.  

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Tamir edilmek istenilen tablet bomba gibi patladı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Enes Şahin, “Çok şükür kötü bir durum yaşanmadı. 

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