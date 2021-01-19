Tamir edilmek istenilen tablet bomba gibi patladı
Bursa’nın İznik ilçesinde tamir edilmek istenilen tablet patladı. Patlama anı ile ardından çıkan alevler güvenlik kamerasına yansıdı.
İznik ilçesi Beyler Mahalllesi Mustafa Doğan Sokak’taki teknik serviste yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti;
Teknisyen Enes Şahin'in tamir etmek istediği tablet, patladı. Patlamayla birlikte tablet alev aldı.
Şahin, alevleri söndürmek istedi ancak montu yandı. Serviste bulunan müşteri ise yaşananları şaşkınlık içinde izledi.