Tanesi 1500 lira... Volkanik dağın eteklerinden toplayıp satıyor

Mardin'de kurduğu atölyede gençlere bu mesleği öğretmek istediğini anlatan Gargüli, "Diyarbakır'dan getirttiğim Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından, Asur dönemine ait tabletlerin replikasını üretiyorum. Her tablet, yaklaşık 1 hafta veya 10 günümü alıyor. Tamamını el emeği, göz nuruyla yapıyorum. Yaptığım ürünleri, verdiğim emeğe göre 700 veya 1000 TL'den satıyorum. Mesela bir tabletin üzerinde, Asur savaşçısı var ve at üstündeyken ok atıyor. Diyarbakır bazalt taşı, çok sert bir taş. Bu sanatı gençlere de öğretmek istiyorum. Bana böyle bir imkan verilirse sevinirim. Bu sanatın kaybolmasını istemiyorum. Eğer yetkililer bana imkan sunarsa, her sene 20 genç yetiştirebilirim" dedi.