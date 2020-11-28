Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Yalova’da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.
Yalova’da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, bu geçen sürede binlerce çeşit sabun üretti.
Keçi ve eşek sütlü, kaymaklı, sarımsaklı, soğanlı ve defne yapraklı sabun üreten Erten, bu sefer de 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı.