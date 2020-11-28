  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Kasım 2020 12:20

Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Yalova’da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.

Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Yalova’da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, bu geçen sürede binlerce çeşit sabun üretti. 

1/ 8
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Keçi ve eşek sütlü, kaymaklı, sarımsaklı, soğanlı ve defne yapraklı sabun üreten Erten, bu sefer de 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı. 

2/ 8
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Tanesi 400 liradan satılan altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

3/ 8
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM