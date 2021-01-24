Tanesi 70 bin TL'den Suudi Arabistan'a gönderiliyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, “8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor” dedi.