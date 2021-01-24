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  3. 24 Ocak 2021 23:21

Tanesi 70 bin TL'den Suudi Arabistan'a gönderiliyor

Bursa’nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi tespih üretimine başladı. El işçiliği ile yapılan özel tespihler Suudi Arabistan kraliyet ailesine ve Arap şeyhlerine gönderiliyor.

Tanesi 70 bin TL'den Suudi Arabistan'a gönderiliyor

8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu tespih atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.

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Tanesi 70 bin TL'den Suudi Arabistan'a gönderiliyor

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Daha sonra tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı.

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Tanesi 70 bin TL'den Suudi Arabistan'a gönderiliyor

Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor.

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Tanesi 70 bin TL'den Suudi Arabistan'a gönderiliyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, “8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor” dedi.

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