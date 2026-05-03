Tango uygulamasındaki ''VIP Oda'' tuzağı deşifre edildi: 70 Milyon TL'lik şantaj ağı çökertildi!
Canlı yayın platformlarını suç mekanizmasına dönüştüren dev şebeke Tekirdağ merkezli operasyonla çökertildi. "VIP oda" vaadiyle kandırılan mağdurları gizli kayıtlarla tehdit eden çetenin, 9 ayda 70 milyon TL’lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. Kripto paralar üzerinden iz kaybettirmeye çalışan 11 kişi tutuklanırken, operasyonun detayları dijital güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tekirdağ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, dijital platformlar üzerinden vatandaşları hedef alan organize bir şantaj şebekesi çökertildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Tango" isimli uygulama üzerinden kurulan sistemin detayları ve dudak uçuklatan para trafiği gün yüzüne çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda, şüphelilerin profesyonel bir yöntem izlediği belirlendi. Uygulama üzerinde müstehcen içerikli yayınlar açan kadın şüphelilerin, izleyicileri "VIP oda" adı verilen özel görüşmelere davet ettiği tespit edildi. Bu görüşmelerde alınan gizli kayıtların, daha sonra mağdurların yakınlarına gönderilme tehdidiyle şantaj malzemesi olarak kullanıldığı anlaşıldı. Emniyet birimlerinin yaptığı finansal analizler, suç ağının büyüklüğünü kanıtladı. Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen uzmanlar, sadece 9 aylık bir süreçte yaklaşık 70 milyon TL’lik bir işlem hacmiyle karşılaştı. Elde edilen haksız kazancın, izini kaybettirmek amacıyla hızla kripto varlık piyasalarına aktarıldığı belirlendi.
"Nitelikli dolandırıcılık" ve "örgütlü şantaj" suçlamalarıyla Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 9’u kadın toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde dijital materyallerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, canlı yayın uygulamaları üzerinden tanınmayan kişilerle yapılan görüntülü görüşmelerin ciddi güvenlik riskleri taşıdığı konusunda vatandaşları uyarıyor. Kişisel verilerin ve görüntülerin şantaj amacıyla kullanılmasına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.