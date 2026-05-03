Tango uygulamasındaki ''VIP Oda'' tuzağı deşifre edildi: 70 Milyon TL'lik şantaj ağı çökertildi!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda, şüphelilerin profesyonel bir yöntem izlediği belirlendi. Uygulama üzerinde müstehcen içerikli yayınlar açan kadın şüphelilerin, izleyicileri "VIP oda" adı verilen özel görüşmelere davet ettiği tespit edildi. Bu görüşmelerde alınan gizli kayıtların, daha sonra mağdurların yakınlarına gönderilme tehdidiyle şantaj malzemesi olarak kullanıldığı anlaşıldı. Emniyet birimlerinin yaptığı finansal analizler, suç ağının büyüklüğünü kanıtladı. Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen uzmanlar, sadece 9 aylık bir süreçte yaklaşık 70 milyon TL’lik bir işlem hacmiyle karşılaştı. Elde edilen haksız kazancın, izini kaybettirmek amacıyla hızla kripto varlık piyasalarına aktarıldığı belirlendi.