Tanju Özcan'dan Türkiye'nin hayalet şehri ''şato villalar'' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2011'de Mudurnu ilçesinde yapımına başlanan ve mahkeme süreciyle harabeye dönen 350 şato villaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı, yapamıyorsanız bize verin. Biz Bolu Belediyesi olarak alacaklarımıza karşılık burayı sizden teslim alalım, tamamlayalım" dedi.
Kaynak: DHA
Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas projesi kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat sırasında, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.
Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projesi durdu.
Bu tarihten sonra şato vilları yapan firma hakkında yasal süreçler başladı.
'Burj Al Babas' projesinin sahibi ile yöneticileri hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlandı.
