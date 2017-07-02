Tank avcısı A10'ların füzeleri böyle hazırlanıyor
Adana'daki İncirlik Üssü'nde A10 tipi savaş uçaklarının bombaları görevliler tarafından hangarda hazırlanıyor.
ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a karşı kullandığı zırhlı araçların imhasında kullanılan A10 tipi savaş uçaklarının bombaları görevliler tarafından üs içindeki hangarlarda hazırlanıyor.
Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı uçakları ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde, çeşitli tipte uçaklar bulunuyor.