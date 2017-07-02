Tank avcısı A10'ların füzeleri böyle hazırlanıyor

Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı uçakları ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde, çeşitli tipte uçaklar bulunuyor.