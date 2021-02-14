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  3. 14 Şubat 2021 21:40

Tanker parkında yangın! Ağır yaralılar var

Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yakıt tankerlerinin bulunduğu otoparkta çıkan yangında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Tanker parkında yangın! Ağır yaralılar var

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, İran sınırında yer alan İslam Kale Gümrük Kapısı'ndaki otoparkta dün akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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Tanker parkında yangın! Ağır yaralılar var

Farhad, yangında 17 kişinin yaralandığını, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

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Tanker parkında yangın! Ağır yaralılar var

Yangının söndürülmesi çalışmalarında İran İtfaiyesinin de destek verdiğini ifade eden Farhad, yangının ilk belirlemelere göre yakıt yüklü aracın patlamasının ardından çıktığının düşünüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

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Tanker parkında yangın! Ağır yaralılar var

500 TANKER KÜL OLDU
Herat Ticaret Odası Başkanı Yonus Kazizade de yangında 500 yakıt tankerinin küle döndüğünü, yaklaşık 50 milyon dolarlık hasar oluştuğunu kaydetti.

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