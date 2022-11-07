Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, tankerle çarpışan yolcu otobüsü alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başkan Sayan, "İlimiz Tutak ilçesinde TIR ve otobüsün çarpışmasının etkisiyle yanan otobüste ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Çok sayıda yaralımız var. Ülkemizin başı sağolsun. Allah beterinden korusun" dedi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos yolu uzun süre trafiği kapalı kaldı.