Tapınak Şövalyeleri'nin gizemli kulesi: Quinta da Regaleira
Portekiz'in en gizemli yerlerinden biri olan Quinta da Regaleira, rivayete göre Tapınak Şövalyeler'nin yaşadığı bir kuleydi. Toplantılara da ev sahipliği yapan Quinta da Regaleira, turist akınına uğruyor.
Quinta da Regaleira, Portekiz'in en dikkat çekici yerlerinden biri. Bu tarihi kule yüzlerce yıl önce Tapınak Şövalyeleri'nin yaşadığı bir kuleydi.
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Bu tarihi kule yüzlerce yıl önce Tapınak Şövalyeleri'nin yaşadığı bir kuleydi. Bu şövalyeler Avrupa tarihi açısından büyük öneme sahip savaşçılardı.
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Orta Çağ boyunca önemli bir konuma ve güce sahip olan Tapınak Şövalyeleri'nin kullandığı bu tarihi kule günümüzde de dikkat çekmeye devam ediyor.
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Portekiz'in turistik Sintra bölgesinde bulunan Quinta da Regaleira, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.
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