Tapulu arsasından geçen yolu kapatınca

Merkez Sarıçam ilçesinin 15 haneli kırsal Aydınyurdu Mahallesi sakinlerinin yıllardır kullandığı yol, mahallede yaşan bir vatandaş tarafından 15 gün önce, kendi arsası olduğu iddiasıyla bir kısmı duvak çekilerek, bir kısmı ise toprak dökülerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Mahalleli, tarla içerisinden kendilerine yol açmak zorunda kaldı. Yağmur yağdıktan sonra balçık oluşan yol da kapandı.