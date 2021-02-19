Tapulu arsasından geçen yolu kapatınca
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinin 15 haneli kırsal Aydınyurdu Mahallesi’nin yolu, tapulu arazisinden geçtiği gerekçesiyle bir kişi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Merkez Sarıçam ilçesinin 15 haneli kırsal Aydınyurdu Mahallesi sakinlerinin yıllardır kullandığı yol, mahallede yaşan bir vatandaş tarafından 15 gün önce, kendi arsası olduğu iddiasıyla bir kısmı duvak çekilerek, bir kısmı ise toprak dökülerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Mahalleli, tarla içerisinden kendilerine yol açmak zorunda kaldı. Yağmur yağdıktan sonra balçık oluşan yol da kapandı.
Mahallede 79 yaşındaki bir kişi, kalp krizi geçirince ambulans istendi. Mahalleye sevk edilen ambulans, yol olmayınca hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine mahalleli, sağlık ekibini traktör yardımıyla eve taşıdı. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇAMURA SAPLANDI
Mahalledeki öğrencileri okula götürmek için gelen servis de yoldan geçerken çamura saplandı. Servis, traktör yardımıyla saplandığı yerden çekilerek kurtarıldı. Servis şoförü Ali Oruz, ‘’Yolumuzu kapattılar. Biz de burayı kullanıyoruz. Yağışlardan dolayı burası da çamur oldu.