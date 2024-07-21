Tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhana çorbası, bu kez bir rekorla gündemde. Uşak'ta pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Uşak Belediyesince Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen festivalde, tarhana çorbası için hazırlanan dev kazan alana kuruldu.
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Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 33 aşçının önderliğinde sabah saatlerinden itibaren tarhana çorbası yapımına başlandı.
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Hazırlık esnasında dev kazanın kapağı alana kurulan vinç yardımıyla açılıp, kapatıldı.
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Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, yaklaşık 6 saatte pişirilen çorbada gerekli ölçümleri ve denetimleri yaptı.
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